Trabzon'da kayalıkların üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde kayalıklara düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İlçe sahilinde yürüyüş yapan 75 yaşındaki Sadettin Çakır, dengesini kaybederek deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kafasını kayalara çarpan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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