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        Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu

        Trabzon'da, aile hekimi evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:14 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:33
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        Trabzon'da, doktor evinin bahçesinde ölü bulundu
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        Trabzon'da, aile hekimi evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Arsin ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 57 yaşındaki Cengiz Çolak, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki evine dönmeyince yakınları Çolak'ı aramaya başladı.

        Çolak'ın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çolak'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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