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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:46
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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince, Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapmak amacıyla bulundukları tespit edilen 2 kadın yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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