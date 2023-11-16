Trabzon'da fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalandı

Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince, Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapmak amacıyla bulundukları tespit edilen 2 kadın yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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