87. Alay Trabzon Gönüllüler Taburu ile Balkan Savaşları'na katılanlar anıldı

Balkan Savaşları sırasında 87. Alay içinde yer alan 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu, düzenlenen programla anıldı.

Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Yazarlar Birliğince Kalepark'ta düzenlenen "Gidip de Dönmeyenler" adlı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, burada yaptığı konuşmada, Balkan Harbi'nin Osmanlı tarihinin en hazin olaylarından biri olduğunu söyledi.

Trabzon'da bir grup gönüllünün bir araya gelerek "Gönüllüler Taburu"nu oluşturduğunu belirten Hökelekli, "Anadolu'da bu şekilde birçok grup oluşmuş ama Trabzon'dakinin farkı silahlarından teçhizatlarına kadar birçok eşyasını kendileri temin etmişlerdir. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise tarih şuuruna ulaşabilmek için tarihe sahip çıkmak gerektiğini vurgulayarak, "Millet ve devlet olma şuurunu iliklerine kadar hissettiren bir şehirdeyiz. Bir parçası olmaktan ben de gurur duyuyorum. O gün 511 delikanlıyla fişek gibi uşaklarla verdiğimiz mücadeleyi, bugün yine Trabzonlu bir başka uşakla veriyoruz, İHA ve SİHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'la veriyoruz, Allah sayılarını artırsın." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 87'nci alayda İstanbul'un müdafaası ve kurtarılması adına Trabzon'dan giden 511 gönüllüyü minnet ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Tarihin kendilerine yüklediği şuur ve sorumlulukla hareket ettiklerini kaydeden Genç, "Geçtiğimiz yıl Karadeniz Yazarlar Birliği'nin Trabzon'umuzun tarih ve fikir insanlarının önerilerini bir vazife olarak addettik ve 511 Trabzonlu kahramanı artık her yıl 16 Kasım'da, onları uğurladığımız bu mekanda anmaya devam edeceğiz." dedi.

Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan, askeri birliklerin yanı sıra Trabzon'dan oluşturulan gönüllüler birliğinin "İstanbul düşemez." diyerek ölmeye gittiğini aktardı.

Edilen duanın ardından Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de katılımıyla Kalepark'tan Trabzon Limanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Günün anısına hazırlanan çelenk, il protokolü ve öğrenciler tarafından denize bırakıldı.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemil Uzuner, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, kamu kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.