Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TFFHGD Trabzon Şubesi, amatör maçta hakemin darbedilmesini kınadı

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Trabzon Şubesi, kentte dün oynanan Trabzon 2. Amatör A Grubu müsabakasında hakemin darbedilmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFFHGD Trabzon Şubesi, amatör maçta hakemin darbedilmesini kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Trabzon Şubesi, kentte dün oynanan Trabzon 2. Amatör A Grubu müsabakasında hakemin darbedilmesini kınadı.

        TFFHGD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamada, kentte dün Gülbaharspor ile Vakfıkebir 1874 Futbol Kulübü arasında oynanan Trabzon 2. Amatör A Grubu müsabakasını yöneten hakem İsmail Düzgün'e, bir futbolcu tarafından fiili saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "TFFHGD Trabzon Şubesi olarak hakeme karşı yapılan bu çirkin hareketi şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hakemlerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi ileterek her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, yaralanan hakemin tedavi altına alındığı olaya ilişkin gözaltına alınan futbolcu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı

        Benzer Haberler

        Kangren teşhisiyle getirildiği Trabzon'da sağlığına kavuşan Elene, doktorla...
        Kangren teşhisiyle getirildiği Trabzon'da sağlığına kavuşan Elene, doktorla...
        87. Alay Trabzon Gönüllüler Taburu ile Balkan Savaşları'na katılanlar anıld...
        87. Alay Trabzon Gönüllüler Taburu ile Balkan Savaşları'na katılanlar anıld...
        Trabzon'da "Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi" 21 Kasım'da açı...
        Trabzon'da "Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi" 21 Kasım'da açı...
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalandı
        KTÜ'ye 11 öğretim elamanı alınacak
        KTÜ'ye 11 öğretim elamanı alınacak