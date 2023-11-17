Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki yaylalar, kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

Trabzon ve Gümüşhane sınırında yer alan Cami Boğazı ile Taşköprü yaylalarında yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren yağışla yaylalar beyaza büründü.

Bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı, karın ardından sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

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