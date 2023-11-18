Trabzon'da "Ultra Sümela" uzun ve orta mesafe patika yarışları yapıldı

Trabzon'da düzenlenen, "Ultra Sümela" uzun ve orta mesafe patika yarışlarına 45 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen patika yarışları, Maçka ilçesinde, inanç turizminin önemli merkezlerinden Sümela Manastırı'nın da içinde bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki parkurda gerçekleştirildi.

"Ultra Sümela Koşusu" adı verilen 55 kilometrelik uzun mesafe patika yarışına 10, "İyi ki Varsın Eren Koşusu" adının verildiği 18 kilometrelik orta mesafe patika yarışına ise 35 sporcu katıldı.

"Ultra Sümela Koşusu" erkekler genel klasmanda Kemal Kukul, "İyi ki Varsın Eren Koşusu" erkekler genel klasmanda Emrah Çalışkan, aynı koşuda kadınlar genel klasmanda ise Nermin Yavru birinci oldu.

Diğer kategorilerde birinciliği elde eden sporcular ise şöyle:

55 K / 18-39 yaş erkekler: Judah David Vendevelde

55 K / 40-49 yaş erkekler: Abdurrahman Ayazoğlu

55 K / 50 ve + yaş erkekler: Mustafa Şahin

18 K / 18-39 yaş erkekler: Fatih Yılmaz

18 K / 40-49 yaş erkekler: Köksal Karslı

18 K / 50-59 yaş erkekler: Kadir Öztürk

18 K / 60 ve + yaş erkekler: Fikret Gürsoy

- Sporcular parkur ve organizasyondan mutlu ayrıldı

Ultra Sümela Koşusu'nun genel klasman birincisi 57 yaşındaki Kemal Kukul, bir çok ülkede koştuğunu belirterek, "Hem organizasyon hem de parkur anlamında burası dünyanın en güzel parkurlarından biri. İlki olmasına rağmen en güzel organizasyon gerçekleştirildi." dedi.

İyi ki Varsın Eren Koşusu'na katılan 49 yaşındaki Ali Osman Şişmanoğlu ise yarışların ilk defa düzenlendiğine işaret ederek, "Zorlukları vardı ama çok güzel bir parkurdu. Herkese gelecek sene katılmalarını tavsiye ediyorum. Spor güzel bir yaşam şekli, spor yapın, güzel kalın." diye konuştu.

Şişmanoğlu, 18 kilometre koştuğunun altını çizerek, "Gayet iyiydi, arazi şartları güzeldi. Manzara, doğa harika. Tavsiye ediyorum herkese, seneye nasipse burada olsunlar." ifadelerini kullandı.

İyi ki Varsın Eren Koşusu'nda yarışan 45 yaşındaki Özcan Yıldız da "Koşabiliyorsan koş" sloganını kullanarak, "Trabzon'un spor şehri olduğu bir kez daha kanıtlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı." diye konuştu.