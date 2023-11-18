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        Trabzonspor taraftar derneklerinden Filistin'e destek yürüyüşü

        Trabzonspor taraftar derneklerince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:43 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:57
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        Trabzonspor taraftar derneklerinden Filistin'e destek yürüyüşü
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        Trabzonspor taraftar derneklerince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Filistin halkının savaşın ötesinde artık hukuki tanımla bir soykırımla karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Batı medeniyetlerinin çöktüğünü ve bütün insanlığın hukukunu korumakla mükellef olan BM'nin artık işlevsiz hale geldiğini belirten Genç, "Gücün Hakk'a galebe çaldığı durumla karşı karşıyayız. Şu anda yaşama hakkı olan Filistin'deki kardeşlerimiz, yavrularımız, sivillerimiz maalesef katlediliyor. Çocuklar katlediliyor, esasında insanlık katlediliyor." diye konuştu.

        Genç, bugüne kadar yapılan protestoları her zaman desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Bugün de gururumuz Trabzonspor'un taraftar dernekleri burada. Bir kez daha bu katliamın, soykırımın sona ermesini istiyoruz. İnşallah Filistin özgürleşir ve bağımsız bir Filistin devleti olarak bizim de kutsalımız olan bütün Kudüs'te insanlık huzur içinde yaşamaya devam eder."

        Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Söğüt ise İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü kınadıklarını dile getirerek, "Katil İsrail'in yaptığı zulüm yanına kalmayacak. Trabzonlular olarak buna bir tepki vermek için hep birlikte buradayız. Sivil toplum örgütleri, Trabzonspor taraftar dernekleri, belediye başkanlarımız sağolsun bizimle birlikte. İnşallah buradan sesimiz dünyaya yayılır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından başlayan yürüyüş, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak güzergahının ardından 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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