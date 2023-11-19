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        Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi iş insanlarından Trabzon'a ziyaret

        Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerden gelen iş insanları Trabzon'da çeşitli firmalarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:05
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        Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi iş insanlarından Trabzon'a ziyaret
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        Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerden gelen iş insanları Trabzon'da çeşitli firmalarla görüştü.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, TTSO, Adana Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen ASEAN Üye Devletleri ile Türkiye arasında İş Diyaloğu Platformu Projesi kapsamında bir grup iş insanı Trabzon'u ziyaret etti.

        Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Mynmar'dan gelen 17 firmanın temsilcileri, Trabzon'da fındık ve Karadeniz somonu işleme tesisleri, ayakkabı ve tekstil üretim tesislerini gezerek üretim ve ihracat süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını da ziyaret eden heyete, bölgede gerçekleştirilen üretimler hakkında bilgiler verildi.

        Asyalı iş insanlarıyla TTSO üyesi firmalar arasında düzenlenen ikili iş görüşmesi etkinliğinde yeni iş birlikleri için adımlar atıldı.

        Gıda, tarım, tarım teknolojileri ve ekipmanları, IT ve güvenlik sistemleri, teknoloji, metal, otomotiv, elektrik ve elektrik mühendisliği hizmetleri, HES, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji ve tekstil sektörlerinde 70 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

        İş insanları, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüştü.

        Trabzon'da faaliyet gösteren sektörler hakkında bilgi alan Asyalı iş insanlarıyla birçok sektörde iş birliği yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Çelebi, "Özellikle fındık, somon, tekstil başta olmak üzere Trabzonlu firmalarla iş birliği yapmayı amaçlıyorlar. Verimli geçen iş görüşmelerinin yeni iş birliklerinin ilk adımı olacağına inanıyoruz. Üyelerimizin dünyanın her tarafıyla iş yapabilmesi için imkanlar yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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