AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'ndan kadınlara çağrı:

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi kadınlara aday olmaları çağrısında bulundu.

Köseoğlu, AA muhabirine, kadınların genel siyasetteki temsil oranının yüzde 20'lerde olduğunu belirtti.

Genel siyasette Türkiye'nin, kadın temsilinde bir ivme yakalamış olsa da yerel siyasette halen istenilen noktaya yaklaşmaktan çok uzak olduğunu kaydeden Köseoğlu, "Bu nedenle daha fazla kadının yaşadığı mahallede, beldede, ilçede ve ilde sorumluluk alarak 'Ben de varım.' demesini ve elini taşın altına koymasını arzu ediyorum. Gerek Trabzon'da gerekse Türkiye genelindeki kadınlarımızdan adaylık noktasında cesaretli ve ısrarcı olmalarını bekliyorum." dedi.

Köseoğlu, kadınların desteğini arkasına alan siyasetin kaybetmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"28'inci dönem milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu. 27'nci dönem parlamentosunda yüzde 17,1 olan kadın temsil oranı, 28'inci dönemde yüzde 20,1'e yükseldi. Dünya genelinde bu oran yüzde 25. En fazla kadın milletvekili AK Parti'den seçildi. AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27'nci dönemde AK Parti'nin yüzde 17,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18,7'ye çıktı. Kadını siyasetin ve hayatın öznesi kılan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Yerel seçimlerde de kadın temsil oranının genel seçimlerle uyumlu artmasını arzu ediyoruz."

İçişleri Bakanlığının 2019 yerel seçimi verilerine göre, Türkiye'de 1389 belediye başkanının görev yaptığını aktaran Köseoğlu, "Yüzde 3'lük temsil oranıyla kadın belediye başkanı sayısı ise 41. Türkiye'nin 81 ilinde yalnızca 4 kadın belediye başkanlığı koltuğunda oturuyor. 20 bin 745 belediye meclisi üyesinden 2 bin 284'ü, 18 bin 196 köy muhtarından 115'i, 32 bin 19 mahalle muhtarından ise sadece 970'i kadın. Bu veriler, belediye meclislerinde kadınların yüzde 11, köy muhtarlıklarında yüzde 0,6, mahalle muhtarlıklarında ise yüzde 3 oranında temsil edildiğini ortaya koyuyor. Hedefimiz yukarıda da belirttiğim gibi yerel yönetimlerdeki kadın temsilinin genel siyasetteki temsille paralel gitmesine katkı vermektir." diye konuştu.

Köseoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi kadınlardan belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık noktasında rekor müracaat beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da maalesef kadın belediye başkanı yok. Ortahisar'da 4, Akçaabat'ta 3, Of'ta 1, Dernekpazarı'nda 1, Çaykara'da 1, Araklı'da 1, Arsin'de 2, Yomra'da 3, Maçka'da 1, Çarşıbaşı'nda 1, Vakfıkebir'de 1, Tonya'da 1, Beşikdüzü'nde 2 kadın meclis üyesi var. Kadın muhtar sayısı da çok az. Önümüzde altın değerinde bir fırsat seçimi, 31 Mart yerel seçimleri var. AK Parti Genel Merkezde Yerel Yönetimler biriminde görev yapan bir kadın siyasetçi olarak, belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık noktasında kadınlarımızdan rekor müracaat bekliyorum. Kadınların muhtarlıklarda, belediye meclis üyeliklerinde yaşadıkları mahalleye, ilçeye, ile katkı vermesi adına bu çok önemli bir fırsat. Çevresine ve yaşadığı topluma katkı vermek isteyen nitelikli, donanımlı, cesaretli kadınları yerel seçimlerde sorumluluk almaya, gelecek nesiller için elini taşın altına koymaya davet ediyorum."