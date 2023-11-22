Trabzon'da "Dijital Dünyada Çocuk Haklarının Korunması" sempozyumu düzenlendi.

Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneğince (KİKAP), Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan KTÜ Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdal Özer, çocuk gelinler olmaması yönünde çalışmalar yapmak gerektiğini söyledi.

Ankara Adliyesinde görevli sosyal çalışmacı Zeynep Mutlu, "Dijital Şiddet Mağduru Çocukların Psikososyal Durumları" adlı sunumunda, Adalet Bakanlığının 2022 verilerine göre, güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun yüzde 89,8'inin suç mağduru, yüzde 10,1'inin takibi gereken olay mağduru çocukların oluşturduğunu belirtti.

Mutlu, bu çocukların yüzde 58,5'inin yaralama, yüzde 13,7'sinin cinsel suçlar, yüzde 8,7'sinin aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,8'inin tehdit, yüzde 14,3'ünün bu nedenlerin dışındaki nedenlerden kaynaklandığını aktardı.

KİKAP Derneği Başkanı Nilgün Turan da çocukların korunmasına yönelik ilk olarak "Dijital Dünyada Çocuk İzi" çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalıştayla, çocukların günlük internet kullanım alışkanlıklarıyla ilgili en çok hangi sosyal medya platformlarını kullandıkları ve ne kadar sıklıkla kullandıklarını ele aldıklarına değinen Turan, çocukların bakış açısıyla internetin faydaları, üretken rolü, riskleri ve korunma yöntemlerinin belirlendiğini kaydetti.

Projede, gönüllü öğrencilerin eğitici eğitimi aldıklarına değinen Turan, 10 çocuğun 100 çocuğa atölye eğitimi vermek üzere hazırlandığını ve projenin 12-25 yaş arasında 25 bin gençle buluşmasını hedeflediklerini söyledi.

Sempozyumda, Uluslararası Çocuk Merkezi Adolesan, Gençler ve Kadın Sağlığı ve Hakları Program Koordinatörü Dr. Ayşegül Esin "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Trabzon Barosundan Avukat Selahattin Onay, "Dijital Dünyada Çocukların Unutulma Hakkı ve Korunması" konusunda bilgi verdiği sempozyumda, Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Dostu Turizm Program Koordinatörü Çağıl Tuğba Metin Balcı, "Çocuk Dostu Turizm" konularında bilgi verdi.

UNICEF Çocuk Koruma Birimi avukatı İlayda Önal Toprak "UNICEF Bakış Açısıyla Çocuk Hakları", KTÜ Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Seçkin Kırcı, "İnternet ortamında Cinsel İstismar Suçları", İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Biriminden polis memuru İlhan Tozluyurt "İnternette Yaşanması Muhtemel Riskler ve Alınacak Önlemler", TRÜ Bilgisayar ve Öğretim Eğitim Teknolojileri Bölüm Dr. Tuğba Bahçekapılı Özdemir "Dijital Dünya, Çocuk ve Fırsatlar", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı Melek Konuk ise "Dijital Dünyada çocuk görüntülerinin paylaşılmasının riskleri ve sharenting kavramına genel bir bakış" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam'ın da katıldığı sempozyumda, konuşmacılara plaket takdim edildi.