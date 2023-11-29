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        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 2 gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:11
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        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 2 gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllüleri sabahın erken saatlerinde bölgeye geldi.

        Erzurum'dan yönlendirilen AFAD dalgıçlarının yanı sıra Sahil Güvenlik helikopteri ve AFAD'ın dronunun deniz yüzeyinde saha taraması yaptığı çalışmalarda, 30'u dalgıç yaklaşık 90 personel görev alıyor.

        Denizde arama alanı genişletilirken, karada da doğu batı hattında yaklaşık 5 kilometrelik alanda gönüllüler yaya olarak tarama gerçekleştiriyor.

        Denizde kaybolanların, olay günü okula dönmeyen Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz olduğu değerlendiriliyor. İki öğrencinin aileleri de sahilde çalışmaları takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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