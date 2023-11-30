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        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:38
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        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Değirmendere Mahallesi Maçka yolu kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, F.E.T. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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