Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Değirmendere Mahallesi Maçka yolu kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.C, F.E.T. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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