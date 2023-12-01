Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci öğrencinin de cesedi bulundu

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan lise öğrencilerinden Emir Berke Aşık'ın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci öğrencinin de cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan lise öğrencilerinden Emir Berke Aşık'ın cansız bedeni bulundu.

        İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda önce, Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni Vakfıkebir ilçesinde kıyıya yakın bölgede bulundu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince denizden çıkartılan cenaze, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Beşikdüzü ilçesinde aramaları sürdüren ekipler, bir cesede daha ulaştı.

        Kıyıya çıkartılan cesedin, Emir Berke Aşık'a ait olduğu belirlendi.

        - "Ailelerin acılarını paylaşıyoruz"

        Beşikdüzü Limanı'na gelen Vali Aziz Yıldırım, öğrencilerin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Devletin hiçbir imkanı ortaya koymaktan çekinmediğini belirten Yıldırım, "Devletimiz her şeyi ile buradaydı. Belediye, AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet burada. AFAD'ın değişik illerinden gelen ekipleri burada. Ekipmanlar, helikopterler, su altı sonar cihazları burada. Bugün balıkçı kardeşlerimiz arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

        Yıldırım, Korkmaz'ın cenazesinin kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Şimdikini yine aynı şekilde arkadaşlarımız fark ettiler, çıkarttılar. Gereken bütün işlemler yapılıyor. Adli ve idari çalışmalar, soruşturmalar bu arada yapılacak, yapılıyor da. Olayın olduğu günden itibaren başlandı. Savcılarımız ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, bir taraftan zaten burada kaymakamlığımız işin başındaydı. Biz her zaman takip ettik, hep beraber buradayız."

        Öğrencilerin ikisinin cenazesinin de bugün bulunduğunu yineleyen Yıldırım, "Bulunduğuna seviniyoruz bir taraftan ama tabii ki cansız bedenlerine ulaştığımız için üzüntümüz büyük. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Rabbim onlara hayırlı sabırlar ihsan etsin. Milli eğitimin, ailelerimizin başı sağ olsun. Onlar bizim evlatlarımızdı, hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

        Yıldırım, çalışmalara katılan, gayret sarf eden ekiplere teşekkür ederek, "Onlar inanıyorum ki şehit hükmündedirler. Öyle düşünelim, dini açıdan onu söylüyoruz tabii ki. Allah'ın dediği olur, ailelerine yeniden sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ev yangını
        Trabzon'da ev yangını
        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (3)
        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (3)
        flaş
        flaş
        flaş
        flaş
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Hacıhaliloğlu: Nwakaeme gidince kızım bana kü...
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Hacıhaliloğlu: Nwakaeme gidince kızım bana kü...
        Denizde kaybolan 2 liseliden Uğurcan´ın cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Denizde kaybolan 2 liseliden Uğurcan´ın cansız bedenine ulaşıldı (2)