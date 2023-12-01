Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek'den mahalle ziyareti

Trabzon'un Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Erbek, Uzungöl Mahallesi Elmalı Küme Evleri mevkisindeki "Üreten Eller Kursu"nu ziyaret etti. Kurs öğretmeni Hamza Demirci'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erbek, kursiyerlere başarı diledi.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Erbek'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, eşlik etti.