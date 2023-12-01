Trabzon Valisi Yıldırım'dan fırtınaya kapılarak denizde boğulan öğrencilerin okuluna ziyaret: Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde 27 Kasım'da dalgalara kapılarak boğulan ve cesetleri bugün bulunan lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın okulunu ziyaret etti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde 27 Kasım'da dalgalara kapılarak boğulan ve cesetleri bugün bulunan lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın okulunu ziyaret etti.

Yıldırım, Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi öğretmenler odasında bir araya geldiği idarecilere ve öğretmenlere, 10. sınıf öğrencileri 16 yaşındaki Emir Berke Aşık ve 15 yaşındaki Uğurcan Korkmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı diledi.

Öğrencilerin, öğretmenlere ve idarecilere emanet olduğunu belirten Yıldırım, herkesin kendi çocuğuna bakar gibi öğrencilerine bakması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, herkesin çok üzüntülü olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz bir şey var, çocuklar okullara geldiği zaman hepimize emanet. Gerek okullarımıza, gerek öğretmenlerimize, yurtta kalanlar yurtlara, pansiyonda kalanlar pansiyondaki idarecilere, hepimize emanet. Onlara kendi çocuklarımıza nasıl bakıyor ve üzerlerinde nasıl titizlikle duruyorsak aynı hassasiyetle davranma mecburiyetimiz var. Sizler öğretmensiniz, zaten bunu hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Söz üretmek zor, dua edelim ama gayret edip işimizi de en iyi şekilde yapalım ve temenni edelim ki bir daha böyle hadiseler olmasın, en azından bizlere emanet edilenler açısından. Hepimiz çok üzüntülüyüz, hepimizin başı sağ olsun."

Vali Yıldırım, daha sonra Korkmaz ve Aşık'ın cenazelerinin nakledildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde bekleyen ailelere taziyede bulundu.

Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Beşikdüzü Limanı'nda 27 Kasım 2023 Pazartesi günü dalgalara kapılarak denize düşen Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedenlerine bugün ulaşıldı. Gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Beş gün boyunca arama kurtarma faaliyetlerini koordinasyon içinde yürüten Trabzon AFAD, Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü, JAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay, UMKE, MEB AKUB, SÜR-AK ve ANDA ekiplerinin çalışmaları sonlandırılmıştır."