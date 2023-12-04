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        Trabzon'da başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:48
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        Trabzon'da başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, Perihan Dikbaş'ın (58) başına, O.Y'ye ait evin önünde odun kestiği sırada M.K'nin H.Ö'ye ait ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması sonucu mermi isabet ettiği belirlendi.

        Bu kapsamda gözaltına alınan O.Y, M.K. ve H.Ö, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve H.Ö, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K. ise Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Şalpazarı'nın Fidanbaşı Mahallesi'nde dün, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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