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        Trabzon'da başından vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra bırakılan zanlı tutuklandı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra yaşı ve hastalığı dikkate alınarak serbest bırakılan zanlı, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:02
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        Trabzon'da başından vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra bırakılan zanlı tutuklandı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra yaşı ve hastalığı dikkate alınarak serbest bırakılan zanlı, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

        Fidanbaşı Mahallesi'nde O.Y'ye ait evin önünde odun kesen Perihan Dikbaş'ın (58) başına, M.K'nin H.Ö'ye ait ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması sonucu mermi isabet ettiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayda, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 86 yaşındaki şüpheli M.K, itiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarıldı.

        M.K, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

        Şalpazarı'nın Fidanbaşı Mahallesi'nde 4 Aralık'ta bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve H.Ö, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, M.K. ise Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğince yaşı ve hastalığı dikkate alınarak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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