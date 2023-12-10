Trabzon'da başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen kişi öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşıyla ağaç kesen Ahmet Yılmaz (41), başına tomruk çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi yarın öğle vakti, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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