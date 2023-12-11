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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:24
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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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