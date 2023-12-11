Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.