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        Trabzon'da bir kişi 77 bin 900 lira dolandırıldı

        Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 77 bin 900 lirasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:57
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        Trabzon'da bir kişi 77 bin 900 lira dolandırıldı
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        Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 77 bin 900 lirasını aldı.

        İddiaya göre, Şalpazarı ilçesinde yaşayan A.D'yi (46) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, kişisel bilgilerinin çalındığını ifade ederek, adının suça karışmaması için bildirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

        A.D, görüşmenin ardından verilen banka hesabına 77 bin 900 lirayı aktardı.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.D, Şalpazarı Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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