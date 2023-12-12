Trabzon'da bir kişi 77 bin 900 lira dolandırıldı Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 77 bin 900 lirasını aldı.

Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 77 bin 900 lirasını aldı.

İddiaya göre, Şalpazarı ilçesinde yaşayan A.D'yi (46) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, kişisel bilgilerinin çalındığını ifade ederek, adının suça karışmaması için bildirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

A.D, görüşmenin ardından verilen banka hesabına 77 bin 900 lirayı aktardı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.D, Şalpazarı Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.