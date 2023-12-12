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        Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Asanoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

        Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası Ömer Asanoğlu'nun cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:19
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        Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Asanoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
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        Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası Ömer Asanoğlu'nun cenazesi defnedildi.

        Asanoğlu için Çaykara ilçesinde Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Cumhuriyet Başsavcısı Eser Yusuf Yarar ve vatandaşlar katıldı.

        Mehmet Asanoğlu ve aile fertleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Ömer Asanoğlu'nun cenazesi, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak'ın kıldırdığı namazın ardından Taşören Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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