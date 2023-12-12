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        Of Teknoloji Fakültesi'nde "7. Hamsi Festivali" düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesince 7. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:07
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        Of Teknoloji Fakültesi'nde "7. Hamsi Festivali" düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesince 7. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

        Of Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivale, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, Of Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Demirer, şehrin kaynaşması için çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dekanı Acar ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Sarıalioğlu'na ve katılımcılara teşekkür etti.

        Festival kapsamında öğrenciler arasında hamsi yeme yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere Dekanı Prof. Dr. Acar çeşitli hediyeler takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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