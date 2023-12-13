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        Akçaabat Belediyesine bağlı kurslarda vatandaşlara spor eğitimi veriliyor

        Akçaabat Belediyesi bünyesine bağlı spor kurslarıyla vatandaşlara spor eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:48
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        Akçaabat Belediyesine bağlı kurslarda vatandaşlara spor eğitimi veriliyor
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        Akçaabat Belediyesi bünyesine bağlı spor kurslarıyla vatandaşlara spor eğitimi veriliyor.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, spor kurslarında, ilçede yaşayan vatandaşlara alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim verildiği belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat genelindeki spor eğitim merkezlerine vatandaşların gelerek spor yapabildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

        "Tüm ebeveynler evlatlarını, tüm yönleriyle tam donanımlı ve güçlü bireyler olarak geleceğe hazırlayabilme arzusu içerisindedirler. Biz de Akçaabat Belediyesi olarak ebeveynlerin bu arzusunu paylaşıyor, onlar için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Biz istiyoruz ki evlatlarımız okul derslerinin yanı sıra en az bir müzik dalıyla ve bir spor branşıyla ilgilensin. Bu durum, evlatlarımızın çok yönlü gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda da analitik düşünmesine, disiplinli olmasına, problemleri hızlı çözebilmesine, sosyalleşmesine ve en önemlisi bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bir birey olarak yetişmesine olanak verecektir."

        Ekim, 7'den 70'e her bir vatandaşın faydalanabileceği spor ve sanat kursları açtıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Tüm bunların yanı sıra çocuklarımızın sporla erken yaşta tanışması için de spor merkezlerimizde ilçe genelindeki tüm okullarımızı ağırlıyoruz. Akçaabat genelindeki tüm ilkokul ve ortaokullardan dileyenler bizlerle iletişime geçiyor, sporla ilgili talep ve isteklerini belirtiyor. Onlar için bir plan ve program hazırlıyoruz, gün ve saat belirliyoruz. Okullar öğrencileri ile spor merkezimize geldiğinde alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde spor yapıyorlar. Bu sayede çocuklarımız sporla erken yaşta tanışmış ve farklı spor branşlarını deneyimlemiş oluyor. Spor kültürünü benimsemiş, spor disiplinini özümsemiş çocuklar da hayatları boyunca bu felsefe ile bezenmiş bir hayat sürüyor. Sağlıklı yaşamın temel kuralının spordan geçtiği bilinciyle sağlam bir gelecek için çalışıyor, evlatlarımıza imkanlarımız ölçüsünde her türlü olanağı sunmaya gayret ediyoruz."

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