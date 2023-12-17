Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da yapı ve inşaat sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

        Trabzon'da, yapı ve inşaat sektörüne yönelik Dubai'de düzenlenen fuarın ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da yapı ve inşaat sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, yapı ve inşaat sektörüne yönelik Dubai'de düzenlenen fuarın ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Dubai'de 3-7 Aralık'taki "The Big 5 Global İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı"na düzenlenen yurt dışı programının ardından Araklı'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Toplantıda TTSO Yönetin Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanı Şadan Eren ve fuara katılan inşaat ve yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'nin de toplantıya katılarak, ilçedeki yatırım alanları ve inşaat sektörünün durumu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetin Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, çeşitli sektörlerden firmaları devlet desteğiyle uluslararası fuarlara götürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Fuarları, iş insanlarımızın sektörlerindeki gelişmeleri görebileceği, yeni bakış açıları kazanabileceği önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Dubai fuarı da bu anlamda faydalı geçmiştir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Kupa, Türkiye'nin olacak!
        Kupa, Türkiye'nin olacak!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Manhattan mı Maslak mı?
        Manhattan mı Maslak mı?
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çatlayan bileğe 'kartonlu ilk yardım'a inceleme
        Çatlayan bileğe 'kartonlu ilk yardım'a inceleme
        Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor
        Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor
        Trabzonspor'da neşeli idman
        Trabzonspor'da neşeli idman
        Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon´da İYİ Parti´de seçim öncesi `iş birliği´ krizi; başkan adaylığı ip...
        Trabzon´da İYİ Parti´de seçim öncesi `iş birliği´ krizi; başkan adaylığı ip...
        Trabzon'da kermes düzenlendi
        Trabzon'da kermes düzenlendi