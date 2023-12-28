Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde "Tütün Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde "Tütün Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Yeşilay Of Temsilciliği tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı konuşmacı olarak katıldı.

        Özdağcı, her türlü bağımlılığın kötü olduğunu belirterek, "Bağımlılıklar insana ve topluma zarar verir. Tütün ve tütüne bağlı hastalıklardan ölümler dünyadaki ölüm sebeplerinin başında geliyor." dedi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda destek verdiğini ifade eden Özdağcı, "Randevu için 115 numaralı hattı arayıp yardım talep edebilirsiniz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katı...
        HAK-İŞ'ten "Filistin'e Özgürlük İçin Trabzon'da Yürüyoruz" etkinliğine katı...
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Alperen Ocakları Genel Başkanı Kocaman, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyare...
        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        Trabzon'da terör ve Gazze saldırılarına tepki
        Karadeniz'deki CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        Karadeniz'deki CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye te...
        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi'nden DEM Parti'ye te...