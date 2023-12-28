Of'ta din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde "Tütün Bağımlılığı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Yeşilay Of Temsilciliği tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı konuşmacı olarak katıldı.

Özdağcı, her türlü bağımlılığın kötü olduğunu belirterek, "Bağımlılıklar insana ve topluma zarar verir. Tütün ve tütüne bağlı hastalıklardan ölümler dünyadaki ölüm sebeplerinin başında geliyor." dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda destek verdiğini ifade eden Özdağcı, "Randevu için 115 numaralı hattı arayıp yardım talep edebilirsiniz." diye konuştu.