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        Trabzon'da aranan 7 hükümlü yakalandı

        Trabzon'da, haklarında arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:41
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        Trabzon'da aranan 7 hükümlü yakalandı
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        Trabzon'da, haklarında arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Akçaabat ve Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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