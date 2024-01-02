Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 20 akademisyen alımı yapılacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 20 akademisyen alımı yapılacak.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler ile Tıp fakültelerine 1'er doktor öğretim üyesi, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokuluna ise 1 öğretim görevlisi alınacak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 6, Mühendislik Fakültesinde 5, Edebiyat Fakültesinde 3, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde 2, Sağlık Bilimleri Fakültesinde de 1 araştırma görevlisi istihdam edilecek.
Kadrolara başvurular, 14 Ocak'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.
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