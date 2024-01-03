Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yomra'da "2. Kitap Günleri" başladı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde "2. Kitap Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yomra'da "2. Kitap Günleri" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Yomra ilçesinde "2. Kitap Günleri" başladı.

        Yomra Belediye Başkanlığınca Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışını, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım yaptı.

        Bıyık, Yomra'nın kültür ve sanat merkezi olduğunu belirterek, hem söyleşiler hem de kitap fuarının yer aldığı etkinliğin 7 gün süreceğini söyledi.

        Kitapseverleri, kitap ve seçkin yazarlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bıyık, Yomra Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

        Tuna ise kitap günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        40 yayınevi ve 30 yazarın katılımıyla organize edilen Kitap Günleri, 10 Ocak'a kadar 10.00-23.00 saatleri arasında kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açık...
        Trabzonspor, Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açık...
        Trabzon'da geçen yıl 28 bin olay meydana geldi
        Trabzon'da geçen yıl 28 bin olay meydana geldi
        TKDK Trabzon'da girişimcilere 49 milyon lira hibe verdi
        TKDK Trabzon'da girişimcilere 49 milyon lira hibe verdi
        Trabzonspor´un golcü oyuncusu Onuachu: Sahada odaklandığım tek şey takım
        Trabzonspor´un golcü oyuncusu Onuachu: Sahada odaklandığım tek şey takım
        Trabzonspor'un golcüsü Onuachu: "Burada olmak gerçekten harika"
        Trabzonspor'un golcüsü Onuachu: "Burada olmak gerçekten harika"
        Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi
        Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi