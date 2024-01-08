Çaykaralı şehit Bülent Dinç'in mezarı yeniden yaptırıldı
Batman'da 1997'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Bülent Dinç'in Çaykara ilçesindeki mezarı yeniden yaptırıldı.
Batman'da 1997'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Bülent Dinç'in Çaykara ilçesindeki mezarı yeniden yaptırıldı.
Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, şehit Dinç'in Çambaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.
Beraberindekilerle Dinç ve diğer tüm şehitler için dua eden Kaymakam Erbek, vatan, millet ve milli değerler uğruna canını feda eden şehidin ebedi istirahatgahını yenilendiğini belirterek, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.
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