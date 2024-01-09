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        Of'ta "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı gerçekleştirildi

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:06
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        Of'ta "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı gerçekleştirildi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı organize edildi.

        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Turan, konuşmacı olarak katıldı.

        Turan, katılımcılara, Kudüs'ün Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için önemini ve tarihini anlattı.

        Kudüs'ü asla unutmamak gerektiğinin altını çizen Turan, "Eninde sonunda Kudüs'ün özgürlüğe kavuşacağına inanıyorum. En kısa zamanda hep birlikte Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyoruz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Mustafa Çapoğlu, Turan'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

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