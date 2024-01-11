Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı

Yomra'da ehliyetsiz minibüs şoförünün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.

Sancak Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz A.İ. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Trabzon istikametinde ilerleyen motosikletli kurye Ali İhsan Sekmenoglu'na çarptı.

Ağır yaralanan Sekmenoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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