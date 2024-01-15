Trabzon'da buzlanan yolda kayan minibüs park halindeki otomobilin üzerine düştü

Trabzon'un Yomra ilçesinde, minibüsün buzlu yolda kayarak otomobilin üzerine düştüğü kazada yaralanan olmadı.

İlçenin Kaşüstü Mahallesi'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde, Ömer Azak yönetimindeki 61 AF 424 plakalı minibüs, kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle kaydı.

Minibüs, istinat duvarını aşarak hastane bahçesinde park halindeki 61 DT 561 plakalı otomobilin üzerine düşerek durdu.

Sürücü Azak'ın yara almadan kurtulduğu kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.