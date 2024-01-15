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        Trabzon'da buzlanma nedeniyle düşüp ayağı kırılan kadına belediye ekipleri yardım etti

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde, buzlanan evinin önünde düşerek ayağını kıran kadına belediye ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:28
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        Trabzon'da buzlanma nedeniyle düşüp ayağı kırılan kadına belediye ekipleri yardım etti
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde, buzlanan evinin önünde düşerek ayağını kıran kadına belediye ekipleri yardım etti.

        Yeniay Mahallesi'nde yaşayan Naziye Mahmutoğlu (50), hafta sonu etkili olan karın ardından evinin önünde meydana gelen buzlanmayı fark etmeyerek düştü.

        Ayağı kırılan Mahmutoğlu, mahalle muhtarı Emanet Saral'ı arayarak yardım istedi.

        Mahalle muhtarının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri buzlanma nedeniyle mahalleye ulaşamadı.

        Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, arazi aracıyla gittikleri evden Mahmutoğlu'nu aldı.

        Mahmutoğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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