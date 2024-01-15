Trabzon'da okul sporları ödül töreni gerçekleştirildi

Trabzon'da 2023'te gerçekleştirilen müsabakalarda başarılı olan okul ve sporculara ödülleri verildi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Okul sporları kapsamında 5 branşta ödül kazanan 39 okula kupa ve madalyalarını, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri takdim etti.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için katılımcıları saygı duruşuna davet etti.

Sporun gençlerin ve çocukların üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkisine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşkusuz spor, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel değil, sosyal açıdan da gelişimlerini etkilemektedir. Artık günümüzde hareketsiz hayatın tüm dünyada istenmeyen seviyelerde olması, sporun önemini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Unutmayalım ki spor ile çocuk çevresini tanır, iletişim kurar, özgüveni artar, toplum içerisinde sahip olduğu iletişimi sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan da kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, başarıya odaklanmayı başarır. İşte bu bağlamda okullarımızda düzenlenen okul sporları etkinliklerinin önemi kendini daha iyi gösteriyor."

Yıldırım, Trabzon'un bir spor şehri olduğuna işaret ederek, "Şehrin gururu Trabzonspor ile her grupta, her branşta milli takıma sporcular çıkartmış bir futbol şehrinin olması yanında olimpik oyunlarda da birçok yıldız yetiştirmiştir. Busenaz Sürmeneli gibi, Abdullah Öztürk gibi olimpiyat şampiyonaları yetiştirmiş bir spor şehridir." dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Arıcıoğlu ise 2023'te 52 bin öğrenciye ulaştıklarını, bu yıl ise 61 bine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, sene içerisinde düzenlenen spor yarışmalarında 800'e yakın öğrencinin ödül aldığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Uygun ise "Okul idarecilerimiz, beden eğitimi öğretmenimiz, okul sporları faaliyeti içinde bu süreçte görev alıyorlar. Okullarımızda sporun bu kadar önemseniyor olması ve geleceğin inşası konusunda eğitim ve akademik başarıyla birlikte sporun bu kadar güçlü bir denge içinde sürdürülebiliyor olmasını son derece önemsiyorum." diye konuştu.

Ödül töreni, kupaların takdimiyle sona erdi.