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        Of'ta Gazzeli savaş mağdurları için kermes düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde savaş mağduru Gazzeliler için kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:55
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        Of'ta Gazzeli savaş mağdurları için kermes düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde savaş mağduru Gazzeliler için kermes açıldı.

        Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Suskun Dünyaya Mektuplar" adlı projede dereceye giren öğrenciler, kaleme aldıkları mektupları okudu.

        Şiir dinletisinin ardından Gazze'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.

        Etkinliğe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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