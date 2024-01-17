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        Trabzon'da heyelan meydana geldi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:00
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        Trabzon'da heyelan meydana geldi
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

        Oğulağaç Mahallesi mevkisinde yamaçtan kaya parçalarının düşmesi sonucu Galyan Grup Yolu ulaşıma kapandı.

        Yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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