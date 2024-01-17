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        Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:23
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        Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Yomra, Sürmene ve Vakfıkebir ilçe müdürlüklerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan, aralarında hükümlülerin de olduğu 8 kişi yakalandı.

        Şahıslar, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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