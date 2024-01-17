Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı
Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişi yakalandı.
Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Yomra, Sürmene ve Vakfıkebir ilçe müdürlüklerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan, aralarında hükümlülerin de olduğu 8 kişi yakalandı.
Şahıslar, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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