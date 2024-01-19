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        Oğlunun eğitimi için geldiği Trabzon'da KOSGEB desteğiyle imalatçı oldu

        ENES SANSAR - Oğlunun üniversite eğitimi için geldiği Trabzon'da KOSGEB desteğiyle işletme kuran Nuray Tuvanoğlu, yılda 20 ton plastik malzemeyi şekillendirerek filament iplik ve helezon spiral imal ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:41
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        Oğlunun eğitimi için geldiği Trabzon'da KOSGEB desteğiyle imalatçı oldu
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        ENES SANSAR - Oğlunun üniversite eğitimi için geldiği Trabzon'da KOSGEB desteğiyle işletme kuran Nuray Tuvanoğlu, yılda 20 ton plastik malzemeyi şekillendirerek filament iplik ve helezon spiral imal ediyor.

        Tuvanoğlu, 2014'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesini kazanan oğlu Eray Yeşilmen ile memleketi İzmir'den Trabzon'a geldi.

        Emekli bankacı 56 yaşındaki Tuvanoğlu, bir süre çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

        Defter, kitap ve ajanda gibi ürünlerde kullanılan helezon spiral ve filament iplik üretimini araştıran Tuvanoğlu, girişimcilik eğitimlerine de katıldı.

        Tuvanoğlu, KOSGEB'den aldığı makine teçhizatı desteği ile 2 yıl önce Sanayi Mahallesi'nde açtığı imalathanede oğlu ile üretim yapıyor.

        - "Asıl hedefim ihracat yapmak"

        Nuray Tuvanoğlu, AA muhabirine, bankacılık sektöründe uzun yıllar çalıştığı için ticareti iyi bilerek yola çıktığını söyledi.

        Piyasa araştırması yapıp büyük bir cesaretle işe başladığını belirten Tuvanoğlu, "Bana en büyük destek KOSGEB'ten geldi. Oradan alacağım parayla üretim hattımı alabileceğimi düşündüm. Böyle bir üretim işine giriştik ve inandığım gibi de oldu." dedi.

        Tuvanoğlu, ilk yılı tanıtım faaliyetleriyle geçirerek piyasada bilinir olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Güvenilir olmak çok önemli, bu güveni de sağladıktan sonra bir senedir çok güzel dönüşler alıyorum. Satışlarımız da gayet iyi. 2023 yılında 20 tona yakın satışımız oldu. Bu sene de aynı istikrarla devam edeceğiz. Müşteri ağımıza yenilerini eklemeyi hedefliyorum."

        Asıl hedefinin ihracat olduğunu ifade eden Tuvanoğlu, "Yurt dışında kendimizi tanıtmak, bu benim için çok önemli, bundan sonraki hedefim bu. Üretimde zaten oğlum her aşamada yanımda bana destek oluyor. Beraber üretip, beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

        Eray Yeşilmen de üniversiteden mezun olduktan sonra 4 sene gemi kaptanlığı yaptığını söyledi.

        Hem ailesinin yanında daha fazla zaman geçirebilmek hem de annesine destek için işini bırakarak imalathaneye yoğunlaştığını anlatan Yeşilmen, üretimin her aşamasında annesiyle çalıştıklarını dile getirdi.

        KOSGEB İl Müdürü Muhammet Mustafa Kurt ise eğitimleri tamamladıktan sonra üretim önerisi sunan Tuvanoğlu'nun işletmesine 200 bin liraya yakın hibe desteği verdiklerini belirtti.

        KOSGEB'in desteklerine ilişkin bilgi aktaran Kurt, "Kadın girişimcilerimiz bizim için çok kıymetli çünkü işlerine çok sadıklar. Bu, dünyada da geçerli olan bir istatistik. Bizim için de çok değerlidir kadınların iş hayatına katılması. Onlara bazı pozitif ayrımcılıklar da yapıyoruz. Onların iş hayatına katılmasında her türlü destek ve imkanları sunacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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