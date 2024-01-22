Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Visca'dan asist rekoru paylaşımı:

        Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, yaşadığı şampiyonluklar ve yaptığı asistlerle Türkiye'de iz bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Visca'dan asist rekoru paylaşımı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, yaşadığı şampiyonluklar ve yaptığı asistlerle Türkiye'de iz bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Süper Lig'de 109 asist ile Alex De Souza'nın rekorunu kıran Visca, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

        Visca, "Süper Lig'de ait olduğum yerde şampiyonluklarımın yanı sıra asist sayılarında da zirveye çıkarak, bu güzel ülkede iz bırakmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Futbol ve yaşam ile ilgili hemen hemen her şeyi Türkiye'de öğrendim. Öğrenmeye, gelişmeye ve iz bırakmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüşüyor
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor´da Rizespor mesaisi başladı
        Trabzonspor´da Rizespor mesaisi başladı
        Trabzonspor´un Galatasaray karşısındaki mağlubiyeti ilkleri yaşattı
        Trabzonspor´un Galatasaray karşısındaki mağlubiyeti ilkleri yaşattı
        Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü
        Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü
        Trabzon'da halk sağlığı uzmanı Şanver, vatandaşları bulaşıcı hastalıklara k...
        Trabzon'da halk sağlığı uzmanı Şanver, vatandaşları bulaşıcı hastalıklara k...
        Trabzonspor, Bakasetas'ın Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlad...
        Trabzonspor, Bakasetas'ın Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlad...