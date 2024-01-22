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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, partisinin Çaykara ve Dernekpazarı teşkilatlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:26
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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, partisinin Çaykara ve Dernekpazarı teşkilatlarını ziyaret etti.

        Çaykara ilçesinde partililerle bir araya gelen Genç, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren üst üste 22 yıl iktidarda kalıp yine aynı başarıyı gösterdiğini söyledi.

        Genç, bu başarının temelinde güven ve itimat olduğuna işaret ederek, "Toplum nezdinde bir itibar varsa onun temelinde toplumun bize itimadı vardır. Size itibar duyulması için önce güven duyulması lazım. O güven Cumhurbaşkanımıza çocukluk ve gençlik yaşlarından, siyasete girdiği andan İstanbul İl ve Belediye Başkanlığından ve partimizin kuruluşundan itibaren milletimizin gönlünde artarak devam ediyor. Bu büyük bir mutluluktur." diye konuştu.

        Makamların gelip geçici olduğunu belirten Genç, şöyle devam etti:

        "Bu güzel toprakların evladı bu dönem Murat Zorluoğlu başkanımızla çok güzel hizmetler yaptık. Hem Çaykara'mızda hem il genelinde hem de Ortahisar'da çok güzel hizmetler yaptık. Ben bu vesileyle çalışmalarında sürekli istişareyle beraber şehrimizin her tarafına hizmet eden Çaykaramızın evladı Murat başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımız aynı zamanda bir üst düzey kamu yöneticisidir. Cumhurbaşkanımız tarafından bana adaylık vazifesi tevdi edildiğinde ilk olarak başkanımızı aradım ve bana aynen şunu söyledi, 'Beraber bu dönem çalıştık, inşallah büyük bir gönül huzuruyla beraber bu vazifeyi sana devredeceğim ve 31 Mart'a kadar Trabzon'da en iyi oyu almak için bütün gücümle arkanda olacağım.' dedi. Ben de kendisine 'Şehrimize yaptığınız hizmetler gibi yarın daha üst düzey görevlerde de ülkemize ve bu vatana hizmet etmeyi Allah size nasip etsin.' dedim."

        Genç, Çaykara'nın ulaşım sorununu bütünüyle beraber çözmeyi hedeflediklerini, ilçeye teleferik gibi güzel projeler kazandırmayı istediklerini vurguladı.

        Yerel seçimlerde şehirde en yüksek oyu almak için çalışacaklarına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

        "Bu takdire layık olmak ve bu sorumluluğu yerine getirebilmek artık bizim sırtımızda. O nedenle bütün gücümüzle beraber buradan 'Bismillah' diyoruz. Bu işi başaracağımızdan eminiz ama en yüksek oyla başarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun sözünü Cumhurbaşkanımıza hem telefonda hem de platformda söyledim. Çünkü bu gücü arkamızda hissetmemiz lazım. Bunun için de seçim sonuçları itibarıyla da Ankara'ya gittiğimiz zaman hissettirmemiz lazım. Siyaset böyle bir şey 'Trabzon yine Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duruyor ve Trabzon birinci oldu.' sözünü Ankara'da söyletmemiz lazım. Bu sözü Ankara'da söyletmek için önce sözü buradan almam lazım."

        Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası alanda daha güçlü olması için 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin en yüksek oyu alması gerektiğini ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan boşuna 'Dünya beşten büyüktür.' demiyor. Yeni bir dünya düzeni mutlak surette kurulmalıdır. O nedenle Türkiye'nin güçlü olması lazım, Cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olması lazım. O nedenle bu seçimler sadece bir yerel seçim değildir. Onun için Çaykara'mızdan, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında en fazla, en kararlı şekilde duran Çaykaramızdan bir kez daha bu gücü ortaya koymasını istiyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de rekor oyla Trabzon’u Türkiye’nin gündemine oturtacaklarını, hemşerilerinin desteğiyle bundan en ufak bir şüphelerinin olmadığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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