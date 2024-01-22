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        Eskrimciler Trabzon'da piste çıktı

        Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası", Trabzon'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:47
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        Eskrimciler Trabzon'da piste çıktı
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        Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası", Trabzon'da başladı.

        Yomra Cimnastik Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde kadınlar epe karşılaşmaları gerçekleştirildi.

        Turnuvanın ilk gününde, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon olmak üzere 11 ilden 207 eskrim sporcusu ile misafir ülke olarak katılım gösteren Gürcistan'dan 20 eskrimci, kıyasıya mücadele etti.

        Organizasyon, yarın yapılacak mücadelelerin ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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