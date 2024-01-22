Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Trabzon'un düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Güven Timleri, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği, Şehit Yunus Çavdar Polis Merkezi Amirliği, çarşı ve mahalle bekçilerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8,68 gram kubar esrar, 11,25 gram skunk esrar, bir miktar toz esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.