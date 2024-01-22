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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Trabzon'un düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:01
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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        Trabzon'un düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Güven Timleri, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği, Şehit Yunus Çavdar Polis Merkezi Amirliği, çarşı ve mahalle bekçilerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8,68 gram kubar esrar, 11,25 gram skunk esrar, bir miktar toz esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

        Olayla ilgili 12 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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