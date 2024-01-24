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        Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Trabzon'da sona erdi

        Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" Trabzon'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 00:20 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:20
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        Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Trabzon'da sona erdi
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        Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" Trabzon'da tamamlandı.

        Yomra Jimnastik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon'un yanı sıra Gürcistan ve Ukrayna'dan yaklaşık 230 sporcu kürsü mücadelesi verdi.

        Turnuvada, 14 yaş altı epede Belfin Kara ve Alperen Sağlam, 12 yaş altında Ece Torucu ve Danil Taraskin, 10 yaş altında ise Defne Belis Yazgan ve Ali Ayaz Özbay şampiyon oldu.

        Dereceye giren sporcular madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Güler, Eskrim İl Temsilcisi Ahmet Faik Öztürk ve Temsilci Yardımcısı Hakan Bıyıklı ile Müsabaka Gözlemcisi Doğukan Akbulut'un elinden aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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