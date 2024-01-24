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        Trabzon'da kurusıkı tabancayla ateş eden kişiye idari para cezası

        Trabzon'un Araklı ilçesinde havaya kurusıkı tabancayla ateş açan kişiye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:38
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        Trabzon'da kurusıkı tabancayla ateş eden kişiye idari para cezası
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde havaya kurusıkı tabancayla ateş açan kişiye idari para cezası verildi.

        İlçeye bağlı Kestanelik Mahallesi'nde yol üzerinde araçtan inerek havaya ateş eden ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan A.B. (24), İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kurusıkı silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıya 16 bin 644 lira idari para cezası verildi, genel güvenliği tehlikeye düşürmek, korku ve panik yaratmaktan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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