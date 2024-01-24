Trabzon'da kurusıkı tabancayla ateş eden kişiye idari para cezası
Trabzon'un Araklı ilçesinde havaya kurusıkı tabancayla ateş açan kişiye idari para cezası verildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde havaya kurusıkı tabancayla ateş açan kişiye idari para cezası verildi.
İlçeye bağlı Kestanelik Mahallesi'nde yol üzerinde araçtan inerek havaya ateş eden ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan A.B. (24), İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kurusıkı silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıya 16 bin 644 lira idari para cezası verildi, genel güvenliği tehlikeye düşürmek, korku ve panik yaratmaktan adli işlem başlatıldı.
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