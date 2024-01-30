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        Trabzon'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Trabzon'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 20:52 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:52
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        Trabzon'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

        Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle tartıştıkları iddia edilen bir grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada İ.B'nin S.D.L'yi bacağından yaraladığı, C.B'nin ise elinden yaralandığı öğrenildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis kavgaya karışan İ.B. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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