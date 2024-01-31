Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Yıldırım'dan, Çaykara Belediyesi'ne ziyaret

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tok, Yıldırım'a çalışmalarında başarılar dileyerek ilçede gerçekleştirilecek etkinlik ve çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çaykara'nın, Kızılay'a en fazla kan bağışı desteği sağlayan ilçelerden biri olduğunu belirten Yıldırım ise Türk Kızılay olarak Çaykara Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

Çaykara'daki temasları kapsamında Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve Çaykara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürü Mesut Selçuk'u da ziyaret ederek görüştü.

Ziyaretlerde, Türk Kızılay Çaykara temsilcisi Mustafa Uysal da hazır bulundu.