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        AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, muhtarlarla buluştu

        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir araya geldiği muhtarlardan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:06
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        AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, muhtarlarla buluştu
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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir araya geldiği muhtarlardan destek istedi.

        Genç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ü makamında ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oyu alacağına ilişkin söz verdiğini ifade etti.

        Söz verirken muhtarlara güvendiğini belirten Genç, "Çünkü biz mesai hukukunu birlikte yaptık, bunu kardeşlikle yaptık. El ele vererek yaptık. Yine bu dayanışmayı sergilediğimiz zaman çok daha güzel işler yaparız buna yürekten inanıyorum." dedi.

        Genç, başkanlığın bir hizmet yolculuğu olduğunu, güzel işler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan bayrağı devralıp hizmete devam edeceklerini aktardı.

        Aktürk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara hak ettikleri değeri verdiğini dile getirdi.

        Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve partililer de yer aldı.

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