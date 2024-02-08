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        Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı'nın cenazesi, Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:42
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        Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı'nın cenazesi, Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

        Kırcı için ilçenin Adacık Benlitaş Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Ekim, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Ahmet Kırcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlıkta defnedildi.

        Vali Yıldırım, Kırcı'nın yakınlarına taziyelerini iletti.

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