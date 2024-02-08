Kıbrıs gazisi Ahmet Kırcı, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Kırcı için ilçenin Adacık Benlitaş Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Ekim, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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