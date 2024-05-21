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        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Trabzon'un yöresel yemekleri tanıtıldı

        Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:43
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        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Trabzon'un yöresel yemekleri tanıtıldı
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        Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce etkinlik organize edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Türk mutfağının dünyanın sayılı mutfaklarından biri olduğunu söyledi.

        Yıldırım, Türk mutfağının lezzetli olduğuna ancak israf yapılmadığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bereket çoklukta değildir hiçbir zaman. Onun içindir ki bizim annelerimiz, büyüklerimiz, aşçılarımız malzemelerini en küçük parçasına kadar kullanırlar. Benim küçüklüğümden hatırlıyorum, bizim evde çöp diye bir şey atılmazdı. Her şey çok iyi şekilde kullanılır, kullanılamayacak çok az miktarda olan da bahçede doğal seyrinde gübre olurdu."

        İsrafla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Şimdi bir malzemeyi, bir yiyeceği ortaya koyuyoruz ama bir onun kadar da artan ve çöp diye attığımız malzeme çıkıyor. İşte asıl bununla mücadele etmek gerekiyor." dedi.

        Konuşmaların ardından İpekyolu Kadın Girişim, Üretim, İşletme Kooperatifi üyelerince hazırlanan yemekler ile Trabzon'a ait coğrafi işaretli ürünler tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.

        Programa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve MHP İl Başkanı Ömer Ayar da katıldı.

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